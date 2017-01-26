Уральского судью, обвинённого во взяточничестве, объявили в международный розыск

Бывший судья Асбестовского городского суда Свердловской области Максим Виноградов, который, по версии следствия, согласился на получение взятки в размере 4 миллионов рублей за вынесение оправдательного приговора, сумел скрыться за пределами Российской Федерации. Как сообщает Следственный комитет РФ, сейчас Виноградов объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.

- Во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, необходимого ввиду особого правового статуса Виноградова, он скрылся от органов предварительного следствия, - говорится в официальном сообщении СКР. - Известно, что обвиняемый выехал за пределы Российской Федерации вместе со всеми членами семьи, в связи с чем был объявлен в розыск.

Как сообщалось ранее, предприниматель из Асбеста Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского суда Константином Захаровым и судьёй Максимом Виноградовым, вымогал взятку в размере 6 млн рублей у местного нотариуса, обвинённого в 18 эпизодах мошенничества. Зубов и Захаров за посредничество планировали получить по 1 миллиону рублей. Ещё 4 миллиона предназначались судье Максиму Виноградову, который должен был нотариуса оправдать. В июне 2016 года Зубов, а затем и Захаров были задержаны оперативниками ФСБ в ходе передачи денег. Статус судьи не позволил произвести задержание Виноградова, вопрос с которым решала Квалификационная коллегия судей (ККС) Свердловской области.