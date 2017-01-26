На Среднем Урале возросли объёмы производства продукции животноводства

В Свердловской области за 2016 год выпущено на 3,4% больше молока, поставлено на рынок больше мяса и продукции птицефабрик. В Свердловскстате проанализировали состояние животноводства в хозяйствах региона за 2016 год.

Количество крупного рогатого скота на конец декабря 2016 года составляет 254,9 тыс. голов, число сократилось с декабря 2015-го на 6,4 тыс. голов, или на 2,4%. Количество свиней в хозяйствах региона уменьшилось на 2% до 327,6 тыс. голов. Овец и коз насчитали 58,5 тыс., что на 3,3% меньше, чем в конце 2015 года. Зато птиц к концу 2016 года оказалось 14,3 млн - на 3,6% больше, чем годом ранее.

При этом объёмы производства продукции животноводства за год возросли. Мясной продукции животноводства с января по декабрь 2016 года произведено 269,1 тыс. тонн, прирост за год — 1%. Было получено больше молока — 676,2 тыс. тонн, больше на 3,4%, птицеводческие производства предоставили сведения о поставках на рынок 1463,7 млн. штук яиц, что больше на 1,4% по сравнению с 2015-м.

Фото: Павел Ворожцов.