Введение запрета на продажу сигарет родившимся после 2014 года поддерживает 61% россиян

Инициативу Минздрава по введению запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, по достижению совершеннолетия поддерживает 61% респондентов. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не поддержали инициативу Министерства здравоохранения 36% опрошенных, в том числе 41% мужчин.

За последние четыре года доля курящих в России снизилась: 41% - 2013 год, 31% - 2016 год, 32% - 2017 год. При этом объёмы потребления сигарет велики: 19% респондентов сообщили, что выкуривают по пачке или более в день. По нескольку сигарет почти каждый день курят 10%, по две-три штуки в неделю/месяц - 3%.

Вредной привычке в большей степени подвержены мужчины (курит почти каждый второй – 48%) и люди в возрасте 25-34 лет (44%). 67% признались, что не курят, в том числе 20% - это те, кто смогли отказаться от сигарет (30% среди мужчин).

Специалисты опросили 1800 респондентов с 20 по 22 января.

- Меры по ограничению потребления табака, предпринимаемые государством с 2013 года, дали эффект. Если мы хотим нового решительного снижения числа курильщиков, необходим новый пакет радикальных мер, одной из которых и стало предложение Минздрава запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года. Это предложение, несмотря на свою необычность, с ходу получило поддержку более половины россиян, включая самих курильщиков, - данные опроса комментирует эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин.