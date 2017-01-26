В рамках транспортной революции в Екатеринбурге создадут резерв автобусов для нештатных ситуаций

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

В рамках транспортной революции в Екатеринбурге организуют резерв машин с дежурными водителями, которые заберут пассажиров при возникновении нештатной ситуации на линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

- Координировать ситуацию и оперативно решать все вопросы, связанные с трудностями движения электротранспорта, будет Центр управления общественными перевозками, где в единый узел будут собраны все диспетчерские службы транспортных предприятий. Если по какой-то причине встали трамваи, то у нас будет минимум 20 машин с дежурными водителями. То есть автобусы встанут на дублирование маршрута, чтобы люди не находились на остановках, - рассказал инициатор внедрения новой маршрутной сети, замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Екатеринбурга Евгений Липович.

В новой транспортной сети оповещать граждан о трудностях на линии и номерах экспресс-маршрутов будут специальные информационные табло на остановках.

Напомним, на сайте администрации города появился форум для зарегистрированных пользователей сети, чтобы горожане смогли обсудить со специалистами проект внедрения новой транспортной сети. Также создан специальный раздел, в котором опубликован план развития маршрутной сети в уральской столице, итоговый отчёт и отчёт об альтернативах. До 10 февраля жители могут задавать вопросы инициатору внедрения новой транспортной сети Евгению Липовичу в рубрике «Гость портала».