В феврале екатеринбуржцам придут квитанции с двойным счётом за общедомовые нужды

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«ОГ» анализирует структуру счёта на оплату услуг ЖКХ.

Новый порядок расчётов за услуги ЖКХ, принятый в конце 2016 года, жители уральской столицы увидят в феврале: тогда единоразово будут указаны начисления по общедомовому потреблению и за январь, и за февраль. Далее расчёты будут проводиться из месяца в месяц по нормативам потребления, разъяснили специалисты Единого расчётного центра.

Расходы на потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды исключены из состава коммунальных услуг и перенесены в содержание жилого помещения. До 1 июня регионам предстоит определить новые нормативы потребления ресурсов в целях содержания общего имущества. Пока же для расчётов применяются нормативы, действующие на конец 2016 года.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, владельцев жилых помещений обяжут платить за коммунальные услуги, даже если в квартире никто не проживает. Если раньше собственники таких квартир (без приборов учёта) получали счета только за общедомовые услуги и содержание жилья, теперь придётся заплатить и за коммунальные услуги. Суммы будут рассчитываться исходя из количества собственников помещения по нормативам потребления. Если в пустых квартирах установлены приборы учета и их показания передаются, начисления, как и прежде, будут проводиться по данным от собственника.

При временном отсутствии жильцов в жилых помещениях перерасчёт будет проводиться только в случае, если приборы учёта коммунальных ресурсов не были установлены из-за отсутствия технической возможности. Если же техническая возможность есть, перерасчёты проводиться не будут - за потреблённые электроэнергию и воду платить надо будет по счётчику.

Для проведения перерасчёта теперь потребуется предоставить не только подтверждающие документы, но и акт обследования помещения, свидетельствующий об отсутствии технической возможности установки счётчика.

Если же собственник долгое время не передаёт показания, и расчёт производится "по среднему", то срок расчётов отныне сокращается с 6 месяцев до трёх. Кроме того, с полугода до 3 месяцев сокращается и срок проверок приборов учёта, расположенных внутри помещения - не чаще одного раза.

Кроме того, коммунальщики теперь могут предупреждать жильцов по СМС, с помощью телефонных автоответчиков, по электронной почте или через Личные кабинеты на сайтах и в ГИС ЖКХ.