В Свердловской области зарегистрировано почти 37 тысяч безработных

На 1 января 2017 года в органах службы занятости Свердловской области зарегистрировано 36 тыс 707 безработных граждан. На рынке труда сохраняется стабильная ситуация, сообщили в пресс-службе регионального Министерства экономики.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января составил 1,37% (на 1 январе 2016 года – 1,5%).

Общая численность граждан в Свердловской области, находящихся в поиске работы, классифицируемых по методологии Международной организации труда как безработные, в среднем за 2016 год составила 137 тыс. 700 человек (в среднем за 2015 год – 149 тыс. 400 человек). Уровень общей безработицы за прошедший год – 6,2% (в 2015 году – 6,5%).