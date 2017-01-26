Евгений Куйвашев призвал областное правительство выйти из «зоны комфорта» и перейти к решению амбициозных задач

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 января на заседании нацелил правительство области на достижение лидерских позиций региона в экономике и социальной сфере, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

- Итоги 2016 года говорят о том, что экономика региона находится в устойчивом состоянии. В ведущих секторах фиксируется рост по сравнению с 2015 годом, есть позитивные тенденции в притоке инвестиций, реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной сфере. По основным социально-экономическим показателям мы упрочили свои позиции в первый десятке российских лидеров. В этом статусе мы пребываем уже не первый год, и я считаю, что пришла пора выйти из этой «зоны комфорта», поставить перед собой более высокую планку, – сказал губернатор.

Он напомнил членам правительства, что основные задачи, стоящие перед областными властями, сформулированы в программной статье «Переломный момент», опубликованной в «Областной газете». По этой программе Свердловская область должна за 5 лет занять место в тройке лидирующих российских регионов в экономике, социальной сфере, демографии, росте реальных доходов и качестве жизни граждан.

Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области.