Из-за примёрзшей двери рейс "Уральских авиалиний" в Москву задержали в Кольцово на 2,5 часа

В связи с сильным морозом утром в четверг, 26 января, в аэропорту Кольцово пришлось на 2,5 часа задержать вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Москву. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, примёрзла одна из дверей самолёта.

- Рейс U6-264 был задержан на 2,5 часа в связи с погодными условиями (сильный мороз), - рассказали представители авиакомпании. - Для обеспечения дополнительной безопасности пассажиров дверь воздушного судна отогревали.

В качестве компенсации за потраченное время всем пассажирам, зарегистрированным в бонусной программе перевозчика, авиакомпания пообещала начислить двойные мили за совершённый перелёт.

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