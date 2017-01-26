Областная газета
Общество 26 января 2017, 15:41

Родственник Мамина-Сибиряка подарил екатеринбургскому музею книги с рассказами писателя на японском языке

Родственник русского прозаика из Японии Иван Югов посетил Объединённый музей писателей Урала в Екатеринбурге и подарил две книги с рассказами Мамина-Сибиряка, переведёнными на японский язык. Об этом сообщает пресс-служба музея. 

Прадед Ивана Югова - Сергей Удинцев был братом мужа сестры Мамина-Сибиряка – Елизаветы Маминой.

- Переводом книг занимался преподаватель одного из японских вузов – Сёити Ота. Одна книга вышла в издательстве «Гундзося», которое печатает произведения русских писателей в Японии, а вторая на собственной домашней типографии Сёити Ота и является своеобразным самиздатом, - сообщают в пресс-службе Объединённого музея писателей Урала.

Иван Югов в ответ получил энциклопедический словарь «Екатеринбург Литературный» и почётный диплом дарителя от музея Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Фото: Объединённый музей писателей Урала

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