Родственник Мамина-Сибиряка подарил екатеринбургскому музею книги с рассказами писателя на японском языке

Родственник русского прозаика из Японии Иван Югов посетил Объединённый музей писателей Урала в Екатеринбурге и подарил две книги с рассказами Мамина-Сибиряка, переведёнными на японский язык. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Прадед Ивана Югова - Сергей Удинцев был братом мужа сестры Мамина-Сибиряка – Елизаветы Маминой.

- Переводом книг занимался преподаватель одного из японских вузов – Сёити Ота. Одна книга вышла в издательстве «Гундзося», которое печатает произведения русских писателей в Японии, а вторая на собственной домашней типографии Сёити Ота и является своеобразным самиздатом, - сообщают в пресс-службе Объединённого музея писателей Урала.

Иван Югов в ответ получил энциклопедический словарь «Екатеринбург Литературный» и почётный диплом дарителя от музея Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Фото: Объединённый музей писателей Урала