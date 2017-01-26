Медучреждениям Свердловской области предоставят 14 новых автомобилей скорой помощи

В пятницу, 27 января, в 11.00 на территории Центра медицины катастроф (ул. Малопрудная, 6) состоится торжественная передача руководителям медицинских учреждений 14 автомобилей скорой помощи, ожидается, что участие в событии примет губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Учреждения здравоохранения получат 12 машин класса В (экстренная помощь) и 2 реанимобиля класса С. Реанимобили перейдут в пользование екатеринбургской станции скорой медпомощи им. В.Ф. Капиноса и детской областной больницы.

Также автомобили получат станции скорой помощи и больницы Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральска, Серова, Богдановича, Верхней Салды, Камышлова, Краснотурьинска, Нижних Серег, Сысерти, Тавды, Кушвы.

Интенсивное развитие системы здравоохранения, совершенствование системы скорой медпомощи – приоритетная задача правительства области.

За 2016 год на средства облбюджета было приобретено 68 автомобилей на сумму порядка 76 млн.руб. и 51 автомобиль за счёт средств федерального бюджета, в том числе и новая партия автомобилей.

Фото: Павел Ворожцов.