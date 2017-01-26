Победителей конкурса «Подписка «ОГ»-2017» наградили в редакции «Областной газеты»

Редакция подвела итоги конкурса «Подписка «ОГ»-2017», учреждённого «Областной газетой» совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России».

Ежемесячно, начиная с сентября, редакция награждала тех, кто добивался лучших результатов по подписке на новый продукт редакции.

На фото: журналист "ОГ" Маргарита Литвиненко, первый заместитель главного редактора "ОГ" Ирина Клепикова; начальник отдела развития "ОГ" Наталья Поташева; победитель по итогам конкурса «Подписка «ОГ» за декабрь Анна Титова; руководитель направления по корпоративным коммуникациям УФПС СО Анна Первушина (получала награду за победителя Миронову Ольгу Михайловну); начальник Камышловского почтамта УФПС СО Инна Дресвянкина (получала награду за победителя Оныгину Валентину Павловну).Фото: Павел Ворожцов.

В гостях у коллектива редакции побывала победительница конкурса по итогам декабря – почтальон Анна Титова из ОПС «Новая Ляля» (почтамт города Лесного), которая подписала в последний месяц года 20 экземпляров "ОГ".

Титова пришла на почту сразу же после окончания школы — думала временно, а проработала уже 38 лет, большую часть из которых — по доставке пенсии. Три года назад за добросовестный труд она была награждена медалью "Мастер связи".

Второго места в конкурсе добилась Валентина Аныгина, начальник ОПС "Холкино" ( Камышловский почтамт), подписав 16 экземпляров "ОГ". Она три года назад сменила профессию продавца на почтовое дело и так руководит отделением, что оно регулярно перевыполняет план.

Третье место, подписав 13 экземпляров газеты, завоевала Ольга Миронова, оператор связи первого класса из посёлка Восточный (Серовский почтамт). Кстати, в этом отделении связи трудится ещё одна победительница конкурса – почтальон Татьяна Трифонова.

Победителями за четыре месяца стали 12 сотрудников почтовых отделений области, которые достигли лучших показателей по подписке на социальную версию «ОГ» с программой и тематическими вкладками. Больше всего лидеров подписки на «ОГ» трудится в Серовском почтамте – четверо – и в Камышловском – трое сотрудников.

Победительницы подчёркивают, что конкурс стимулировал к творческому подходу в работе всех почтовых работников. А читатели, узнав о таком начинании газеты, откликнулись подпиской, решив совместить приятное – помочь почтовикам, с полезным – вновь выписать свою любимую «Областную газету».