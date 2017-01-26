Гендиректора Серовского мехзавода наградил Путин

Генеральный директор Серовского механического завода Александр Никитин сегодня получил из рук Президента Владимира Путина орден Александра Невского. Церемонию вручения государственных наград прошла сегодня в Екатерининском зале Кремля провел.

Более чем 30 россиянам, работающим на производстве, а также в сфере науки, здравоохранения, искусства вручены получили ордена, медали и знаки о присвоении почётных званий.

Александр Никитин в 25 лет пришел в цех завода техником-энергетиком, в 42 года возглавил заводской коллектив, став первым и последним директором, избранным коллективом. Более двух десятилетий он возглавляет завод, входящий в оборонный комплекс, сумел сохранить производство в тяжелые 90-е годы, наладить выпуск продукции не только военного, но и гражданского назначения, которую поставляют на предприятия горнорудной, нефтяной и газовой отраслей.

Сейчас предприятие перевооружается, идет активная реконструкция производства, построен первый роботизированный цех.