Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

Ограничение на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией в регионах РФ продлят ещё на 60 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На территории России в течение месяца с 23 декабря действовало ограничение на реализацию алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25 градусов.

- Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса. В рамках 30-дневного ограничения изъято 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снижено на 33% количество отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников. В связи с этим Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» будет зарегистрировано в установленном законом порядке.

Напомним, жертвами отравления в Иркутске стали более 70 человек: все они употребляли внутрь косметический спиртосодержащий концентрат для ванн "Боярышник".