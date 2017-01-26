Областная газета
Общество 26 января 2017, 16:19

Росгвардия заявила о массированной хакерской атаке на сайт ведомства

По информации официальных представителей Федеральной службы войск национальной гвардии, вечером в среду, 25 января, сайт ведомства подвергся массированной кибератаке. При попытке пользователей войти на страницу Росгвардии, появлялось сообщение "Сайт закрыт на техническое обслуживание".

" Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов, - приводит РИА Новости заявление пресс-службы Росгвардии. - Специалисты установили, что сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом".

Только к 2:00 26 января было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака. В дальнейшем это число выросло до 7,8 тысячи. Специалисты продолжают проводить контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и восстановлению нормальной работы сайта.

Между тем, несмотря на то, что доступ к странице восстановлен, последние обновления новостей датированы 24 января.

Отметим, по данным ФСБ, в течение прошлого года российские объекты подвергались хакерским атакам около 70 миллионов раз, причём большинство этих атак шло из-за рубежа.

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