Мэрия Екатеринбурга разрабатывает повременной тариф в рамках реформирования транспортной сети

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

В рамках транспортной революции мэрия Екатеринбурга разрабатывает повременной тариф для пассажиров, которые будут вынуждены совершать пересадки. Тариф будет доступен по Екарте, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

- Технические средства на введение повременного тарифа уже найдены. Он будет доступен для жителей посредством транспортной карты Екатеринбурга. Оплатить проезд можно будет один раз, а пересаживаться неоднократно в течение заданного отрезка времени. Решается вопрос о стоимости одной поездки по повременному тарифу и величине отрезка времени, в течение которого пассажиры смогут пересаживаться, - пояснили в мэрии уральской столицы.

Напомним, с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 114 маршрутов, взамен чего появятся 45 новых автобусных маршрутов. Перемены вызвали бурную реакцию среди горожан. На сайте администрации города появился форум для зарегистрированных пользователей Сети, чтобы горожане смогли обсудить со специалистами проект внедрения новой транспортной сети. Также создан специальный раздел, в котором опубликован план развития маршрутной сети в уральской столице, итоговый отчёт и отчёт об альтернативах. До 10 февраля жители могут задавать вопросы инициатору внедрения новой транспортной сети Евгению Липовичу в рубрике «Гость портала».