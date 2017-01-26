В посёлке Садовый, впервые за десятки лет, начали проводить освещение

В посёлке Садовом, на удалённой территории Екатеринбурга, начали устанавливать уличное освещение. Ранее, с начала создания посёлка, фонари были только на 3 улицах, теперь же прожекторы осветили ещё 6, говорят в администрации Орджоникидзевского района.

С просьбой организовать уличное освещение в главе администрации района Вячеславу Трапезникову обратились жители посёлка.

Администрация района совместно с Общественным советом посёлка нашли решение. Непосредственно к домам жителей теперь подключены энергосберегающие прожекторы. Оборудование удалось закупить на средства спонсоров. Его установку и обслуживание ТОС Садовый взял на себя.

В посёлке Садовом установили уже более 30 светодиодных пылевлагозащитных прожекторов. Оборудование позволяет при наступлении темноты освещать улицу в автоматическом режиме.

Освещение уже появилось на улицах Каменке, Романтической, Первоцветной, Речной, Балтымской, Земской. Прожектора установлены и возле местного Центра культуры и досуга.

К середине февраля в Садовом будут установлены ещё 20 прожекторов.

Подключение прожекторов производится к счётчику жильцов индивидуальных домов с их согласия и на основании договора, затраты граждан составят не более 35 рублей в месяц. Сейчас планируется внедрение этой практики в посёлке Ягодном.