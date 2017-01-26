«М.Видео» поглотит «Эльдорадо» и «Техносилу»

Финансовая группа «Сафмар» планирует объединить свои активы на рынке электронного ритейла («Эльдорадо» и «Техносила») под брендом «М.Видео», ходатайство о покупке которого компания направила в ФАС РФ в конце 2016 года. Основатель группы Михаил Гуцериев заявил о намерении вывести объединённую сеть на уровень «Магнита» и X5 с выручкой в триллион рублей, пишет "Интерфакс".

Ранее предполагалось, что Михаил Гуцериев намерен провести делистинг «М.Видео». Однако от этих планов отказались, потому что, как пояснили в инвестиционном холдинге ФИНАМ, это существенно повысило интерес к ценным бумагам на отечественном рынке акций — плюс 1,8 процента.

Сеть «Эльдорадо» на конец сентября 2016 года объединяла 415 магазинов, а «Техносила», по данным на июль, управляла 85 магазинами. Активы «Сафмара» пока не раскрывали данные о продажах за минувший год, однако известно, что обе сети окончили его с многомиллиардной выручкой. Выручка «Эльдорадо» за девять месяцев 2016 года составила 91,6 миллиарда рублей (плюс 17,4 процента), «Техносила» планировала завершить минувший год с 20 миллиардами рублей выручки.

О самой внушительной прибыли в минувшем году отчитался «М.Видео». В 2016 году выручка ритейлера электроники и бытовой техники увеличилась и составила 216,2 миллиарда рублей (плюс 13,3 процента). Причём за 12 месяцев продажи через Интернет выросли на 26,6 процента, достигнув 25,9 миллиарда рублей.

- Стратегия компании в 2017 году нацелена на поиск и внедрение новых решений, ориентированных на сокращение операционных затрат и рост продаж, в том числе в сегменте дополнительных сервисов и аксессуаров, – комментирует финансовые результаты минувшего года президент «М.Видео» Александр Тынкован.

Напомним, что основатели «М.Видео» Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев объявили о продаже группе «Сафмар» инвесткомпании, владеющей 57,7 процента акций ритейлера, в декабре минувшего года. Контрольный пакет был приобретён за 726 миллионов долларов — по 7 долларов за одну акцию. По условиям договора «Сафмар» сделает предложение о приобретении акций «М.Видео» у его миноритариев по цене основной сделки.