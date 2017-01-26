Областная газета
Земства 26 января 2017, 17:17

Смог над Каменском-Уральским продержится до пятницы

Условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе в Каменске-Уральском, сохранятся до 20:00 пятницы, 27 января. По информации Уралгидрометцентра, в настоящее время объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

- На территории города Каменска-Уральского ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении. - Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 27 января. Государственные метеостанции Уральского УГМС задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.

Объявление НМУ I степени означает, что жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, а занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортзалах и специальных помещениях. Лучше всего по возможности покинуть город, выехав в местность с более благоприятными метеоусловиями по уровню загрязнения воздуха.

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