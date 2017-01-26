Противостояние продолжается: Сергей Карякин догнал Магнуса Карлсена по очкам на супертурнире в Голландии

Российский шахматист Сергей Карякин выступает на 79-м супертурнире в Вейк-ан-Зее. В турнире принимают участие четырнадцать шахматистов, которые играют друг с другом по круговой системе.

В данный момент, после десяти игровых дней, Сергею Карякину благодаря победе над соотечественником Дмитрием Андрейкиным удалось сравняться по очкам со своим принципиальным соперником - норвежцем Магнусом Карлсеном.

Стоит отметить, что партия Карякин - Адрейкин была самой продолжительной в десятый игровой день. Дмитрий попал в цейтнот и вынужден был признать своё поражение. Таким образом, в активе Карякина теперь шесть очков. Такое же количество баллов имеют чемпион мира Магнус Карлсен, сыгравший вничью с Харикришной, представитель Армении Аронян, украинец Эльянов и китаец Вэй.

Эта группа шахматистов отстаёт от лидера турнира американца Со на один балл, поэтому заключительные встречи будут иметь решающее значение.

Напомним, что ранее на турнире Карякин оказался сильнее Ароняна и Ван Вели, сыграл вничью с Со, Эльяновым, Харикришной, Гири, Раппортом и Войташеком и неожиданно уступил Адхибану.

Гроссмейстерам осталось провести по три встречи. Карякин в ближайшем туре сойдётся с китайским шахмастистом Вэйем, а в оставшихся двух игровых днях сыграет с соотечественником Непомнящим и с Магнусом Карлсеном. Турнир завершится 29 января.