Областная газета
Общество 26 января 2017, 17:56

Администрация Нижнего Тагила купила 30 новых трамваев

На днях в Нижний Тагил завезли первые четыре трамвая, а всего в январе в город поступят 30 вагонов для обновления трамвайного парка, рассказали «ОГ» в администрации Нижнего Тагила.

- До 31 января в Нижний Тагил поступят 30 новых трамваев, приобретённых по договору лизинга на 7 лет, - сказала заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. - Ежегодный лизинговый платёж составит около 69 млн рублей. Каждый вагон обошёлся городу в 10 млн рублей. На оставшуюся сумму от общей стоимости трамваев, которая равна 18 млн рублей, производитель получил субсидию от государства в размере     8 млн за каждый трамвай. В итоге субсидия составила 240 млн рублей. Производителем вагонов является             ОАО «Уралтрансмаш».

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