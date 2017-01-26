Обзор криминальной хроники 26 января

Свердловчанин задержан при попытке дать взятку полковнику полиции. Как сообщили в следственном управлении СКР, 39-летний представитель коммерческой организации попытался передать 60 тысяч рублей представителю одной из тыловых служб полицейского главка в обмен на подпись под документами о якобы сделанной поставке аккумуляторов для полицейских раций в рамках заключённого контракта. Офицер о факте противоправного предложения коммерсанта сообщил своему руководству. Дальнейшее взаимодействие происходило под контролем сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Когда злоумышленник пришёл на встречу с офицером для передачи денег, мужчину задержали. Сейчас ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 291 УК РФ ("дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие").

Житель поселка Висим трижды за ночь обокрал продуктовый магазин. По информации полиции Нижнего Тагила, сообщение о краже в одном из продуктовых магазинов поступило в ночь на 19 января. Сумма причиненного ущерба составила тогда около 10 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что по соседству проживает 25-летний ранее судимый молодой человек. На него и пало подозрение. Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, как с помощью отвертки открутил датчик сигнализации, разбил окно и через него проник внутрь магазина, расположенного на улице Розы Люксембург в поселке Висим. Похитив пиво, сигареты и продукты питания, он скрылся. Этого показалась мало и злоумышленник через пару часов снова вернулся в магазин. На этот раз он взломал денежный ящик, забрал деньги, пиво и продукты, которые смогли поместиться у него в руках. Спустя какое-то время неугомонный преступник пришел совершить кражу в третий раз на это же место. Действовал он по старой схеме и снова похитил пиво и продукты. Только наутро сотрудники магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("кража с незаконным проникновением"). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.