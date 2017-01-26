Евгений Куйвашев подарил победителю "Дакара" екатеринбуржцу Сергею Карякину часы

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представлял свердловский гонщик Сергей Карякин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня лично поздравил Сергея Карякина с победой в ралли-марафоне "Дакар-2017", сообщает департамент информационной политики области. Глава региона также поздравил победителя квадроциклетного зачёта «Дакара» с днём рождения: накануне Сергей Карякин отметил 26-летие.

«Мы всей Свердловской областью болели за вас, за нашего земляка. Ваша победа – это серьёзный импульс для развития этого вида спорта в регионе и сигнал для нашего подрастающего поколения. В Каменске-Уральском у нас успешно работает Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта. Под его началом проводится множество соревнований разного уровня», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона особо отметил целеустремлённость и настойчивость, с которой Сергей Карякин и его команда шли к победе в ралли-марафоне.

«Очень приятно оказаться здесь, в резиденции губернатора. Ваше приглашение и эта встреча говорят о большом внимании, которое уделяется развитию спорта в Свердловской области. Вы правильно сказали, что есть много ребят, которые стремятся участвовать в таких крупных мероприятиях, как ралли «Дакар». И очень важно, что у нас есть центр подготовки молодых спортсменов. Всё это даёт дополнительную мотивацию ребятам, таким как я, к участию в спортивных состязаниях», — сказал Сергей Карякин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области