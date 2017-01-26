«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу среди мужчин пройдёт в Верхней Пышме

Решающие матчи розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд сезона 2016/2017 пройдут 17 и 19 февраля в Верхней Пышме. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

21 февраля 2016 года. УДС "Молот". Центровой "Темпа" Сергей Караулов против пермяка Антона Катаева. Фото: Наталья Дыбовская

На данный момент известны три из четырёх участников этого турнира — ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» (который таким образом получает роль команды-хозяина), «Сахалин» из Южно-Сахалинска и действующий обладатель трофея - пермская «Парма». Четвёртая команда определится 1 февраля, когда во Владивостоке сыграют «Спартак-Приморье» и «Новосибирск».

«Темп-СУМЗ-УГМК» в прошлом году уже играл в «Финале четырёх» и занял там третье место, обыграв в «бронзовом» матче «Самару». Нынче только победа в турнире поможет «Темпу» реабилитироваться в глазах болельщиков и спонсоров — в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги ревдинцы, имеющие один из сильнейших составов, занимают десятое место и по итогам «регулярки» могут вообще не попасть в плей-офф.

Свердловская область примет решающие матчи мужского Кубка России по баскетболу второй раз. В феврале 2003 года самый первый турнир в формате «Финала четырёх» проходил в екатеринбургском Дворце спорта профсоюзов (ныне - КРК «Уралец»). Победителем тогда стал казанский УНИКС.