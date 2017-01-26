Областная газета
Спорт 26 января 2017, 21:28

«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу среди мужчин пройдёт в Верхней Пышме

Решающие матчи розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд сезона 2016/2017 пройдут 17 и 19 февраля в Верхней Пышме. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Баскетбол, Темп, Сергей Караулов, Антон Катаев

21 февраля 2016 года. УДС "Молот". Центровой "Темпа" Сергей Караулов против пермяка Антона Катаева. Фото: Наталья Дыбовская

На данный момент известны три из четырёх участников этого турнира — ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» (который таким образом получает роль команды-хозяина), «Сахалин» из Южно-Сахалинска и действующий обладатель трофея - пермская «Парма». Четвёртая команда определится 1 февраля, когда во Владивостоке сыграют «Спартак-Приморье» и «Новосибирск».

«Темп-СУМЗ-УГМК» в прошлом году уже играл в «Финале четырёх» и занял там третье место, обыграв в «бронзовом» матче «Самару». Нынче только победа в турнире поможет «Темпу» реабилитироваться в глазах болельщиков и спонсоров — в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги ревдинцы, имеющие один из сильнейших составов, занимают десятое место и по итогам «регулярки» могут вообще не попасть в плей-офф.

Свердловская область примет решающие матчи мужского Кубка России по баскетболу второй раз. В феврале 2003 года самый первый турнир в формате «Финала четырёх» проходил в екатеринбургском Дворце спорта профсоюзов (ныне - КРК «Уралец»). Победителем тогда стал казанский УНИКС.

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