«Автомобилист» сократил отставание от зоны плей-офф до пяти очков

Хоккеисты «Автомобилиста» выиграли в Хельсинки у «Йокерита» со счётом 6:2. Шестую шайбу Артём Гареев забросил за 30 секунд до финальной сирены, окончательно сняв вопросы о победителе.

Напомним, что предыдущую полновесную победу ценой в три очка екатеринбургская команда одержала также в Европе, обыграв в гостях 8 января «Медвешчак» со счётом 2:0. После этого команда набрала два очка за победу в овертайме над «Трактором» и очко за поражение в овертайме от минского «Динамо».

«Автомобилист» набрал 70 очков в 53 матчах, поднялся на 10-е место, однако идущий восьмым «Адмирал» сегодня тоже выиграл, так что заветная планка, отделяющая первую восьмёрку от аутсайдеров, поднялась на два пункта и теперь составляет 75 очков.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в субботу 28 января в Риге с командой «Динамо», замыкающей турнирную таблицу в Западной конференции. Затем у екатеринбургской команды до конца регулярного чемпионата будет шесть домашних игр.

«Йокерит» (Хельсинки) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3). Голы: 0:1 Чайковски (12.58), 0:2 Романов (25.29), 0:3 Тимашов (33.12), 1:3 Лаюнен (34.32), 2:3 Регин (49.50, бол.), 2:4 Василевский (51.47, бол.), 2:5 Голышев (52.09) 2:6 Гареев (59.30, в пустые ворота).