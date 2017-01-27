В выходные на Среднем Урале потеплеет до -7

В выходные на Среднем Ура потеплеет. В субботу, 28 января, днём столбик термометра поднимется до -7...-12 °С, в горах и низинах до -17 °С, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 27 января, днём синоптики обещают до -7...-12 °С, в горах и низинах до -19 °С, облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег в большинстве районов, на дорогах гололёдицу в виде снежного наката. Ветер восточный 3-8 м/с.

В ночь с пятницы на субботу похолодает до -15...-20 °С, в горах и низинах до -25...-30 °С, местами пройдёт небольшой снег. В субботу, 28 января, днём ожидается переменная облачность, изморозь в отдельных районах. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Ночью с 28 на 29 января столбик термометра опустится до -17...-22 °С, в горах и низинах до -27 °С. В воскресенье ожидается -6...-11 °С, в горах и низинах до -16 °С, переменная облачность без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с.