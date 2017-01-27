Губернатор поздравил уральцев с Днём воинской славы России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём воинской славы России и Днём полного освобождения Ленинграда от блокады, отмечаемыми 27 января.

Напомним, 73 года назад, 27 января 1944 года, Ленинград был освобождён от блокады, продолжавшейся почти два с половиной года. 900 дней ленинградцы жили и сражались в условиях изоляции и голода, под постоянными вражескими бомбёжками. Уральцы внесли свой вклад в героическую оборону Ленинграда. Об этом свидетельствует открытая на Пискарёвском мемориальном кладбище Памятная плита "От благодарных потомков жителям Свердловской области, павшим в боях при защите блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны".

- В день воинской славы России желаю всем уральцам, и, прежде всего, ветеранам, защитникам Отечества крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополучия! - сказал глава региона.