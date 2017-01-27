Дело серийных убийц из Нейво-Шайтанского передано в суд

Жители посёлка Нейво-Шайтанский Алапаевского района, подозреваемые в нескольких фактах мошенничества и убийствах, предстанут перед судом. В зависимости от степени вины четверым преступникам грозит наказание от 4 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения. Обвинительное заключение передано в Свердловский областной суд.

- Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Натальи Глаголевой, Светланы Степенько, Ильи Муравьева, Вячеслава Неглеца, - сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова. - В зависимости от роли в инкриминируемых деяниях, они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве двух лиц и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия другого преступления.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева, занимавшаяся в Алапаевске продажей изделий из кожи и меха, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, согласно которому она была вправе реализовывать банковские кредиты на покупку одежды из кожи и меха. Глаголева предложила своей знакомой Светлане Степанько, покупавшей у неё вещи в кредит, преступную схему. Степанько должна была подыскивать лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, оформлять по их документам кредит в банке, а поступившие на счёт деньги присваивать. Степанько согласилась на предложение, желая быстрее погасить долг перед Глаголевой. В помощники себе она определила своего сожителя Илью Муравьёва и друга своей дочери Вячеслава Неглеца.

В ноябре 2015 года злоумышленники нашли троих кандидатов на роль жертв, обманом оформив на них кредиты в размере 75 тыс. рублей, 70 тыс. рублей и 90 тыс. рублей. Впоследствии, узнав, что служба безопасности банка ведёт проверку по факту возможного мошенничества, Степенько, Муравьев и Неглец совершили убийства потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты - 63-летней пенсионерки, а также 57-летнего и 41-летнего мужчин.

Сама Светлана Степанько, её 26-летний сожитель и 27-летний друг её дочери с февраля прошлого года находятся под стражей.