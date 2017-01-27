В Первоуральске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 149 человек

В Первоуральске увеличилось количество заболевших острой кишечной инфекцией до 149 человек, в том числе 125 несовершеннолетних. В больницах города остаются 20 первоуральцев (среди них 16 детей), сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты по результатам лабораторных исследований установили, что подъём заболеваемости первоуральцев кишечными инфекциями связан с употреблением некачественной водопроводной воды. На сегодняшний день в городе регистрируются единичные случаи заболеваний.

- Основные симптомы заболевания – высокая температура, рвота, жидкий стул. Заболевание у первоуральцев протекало в средней и лёгкой форме. В городе проведены мероприятия по хлорированию и промывке сетей водоснабжения. Главе Первоуральска предложены меры по совершенствованию системы городской водоподготовки, увеличению объёмов замены изношенных водопроводных сетей, мероприятия по организации зон санитарной охраны с целью защиты водоисточника от загрязнения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора в адрес местного Управления образования, главы МО, ППМУП «Водоканал» вынес предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий: ревизия сетей водоснабжения и канализации на предмет аварий, введение строгого питьевого режима в образовательных учреждениях, профилактическая дезинфекция в помещениях ОУ, использование населением кипяченой водопроводной воды в питьевых целях.

Добавим, по итогам проверки прокуратуры Первоуральска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).