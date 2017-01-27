Новый руководитель «Корпорации развития» решил обходиться услугами только одного заместителя

Исполняющий обязанности гендиректора АО «Корпорация развития» Сергей Новицкий, приступив к работе, оставил только одного заместителя — Виктора Гузя. Остальные пять замов уволены.

Как сообщает «Коммерсант», одновременно наблюдательный совет корпорации заметно ограничил полномочия Сергея Новицкого. И.о. гендиректора теперь не имеет права самостоятельно заключать сделки стоимостью свыше 10 млн рублей.

Напомним, в октябре 2016 года относительно руководителей АО «Корпорация развития» Сергея Маслова и Владимира Караманова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата денежных средств в особо крупном размере»).