Ледовый городок в декабре 2017 года посвятят 295-летию Екатеринбурга

В минувший четверг, 26 января, заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев провёл итоговое заседание оргкомитета по ледовому городку на площади 1905 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, кроме подведения итогов, городские власти озвучили планы на ледовый городок, который будет возведён следующей зимой.

Предполагается, что ледовый городок будет посвящён 295-летию Екатеринбурга, а темой конкурса ледовых скульптур станет чемпионат мира по футболу, - сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, ёлка хоть и не вырастет в высоту, но обзаведётся новой системой иллюминации и новогодним нарядом из шариков и игрушек. Саму территорию ледового городка планируется увеличить за счёт более компактных аттракционов, также рассматриваются различные варианты его расширения за счёт прилегающих территорий. Горок и касс по продаже билетов на платные услуги должно стать больше.

Отметим, в настоящее время на площади 1905 года полным ходом идёт демонтаж ледяных конструкций. Уже с 30 января в штатном режиме начнёт работу парковка напротив администрации города.