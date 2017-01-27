Областная газета
Общество 27 января 2017, 10:32

Евгений Куйвашев поздравил Людмилу Бабушкину с днём рождения

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину с днём рождения. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— На посту председателя Законодательного собрания Свердловской области с присущей Вам мудростью, управленческим талантом и дипломатичностью Вы ведёте плодотворную законотворческую работу, направленную на социально-экономическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни уральцев, — отмечено в поздравительной телеграмме от главы региона.

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