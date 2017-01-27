Фортепианный дуэт из музыкальной школы Екатеринбурга победил на международном конкурсе

Фортепианный дуэт Алексей Елькин и Анастасия Громек из ДШИ №7 (Екатеринбург) получил диплом лауреата I степени на Международном конкурсе детского и молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум» в Москве, пишет управление культуры администрации города.

Отборочные этапы начались в декабре и состоялись в 25 субъектах РФ, а на днях стали известны итоги. Учащиеся детской школы искусств №7 Алексей Елькин и Анастасия Громек, которые обучаются музыке под руководством преподавателя Елены Шиховой, вернулись в Екатеринбург с победой.

На конкурсе были представлены следующие номинации: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное творчество. Конкурсные прослушивания в номинации «Инструментальное исполнительство» прошли в Музыкальном колледже имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных.

Конкурс организован при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, администрации Президента РФ, Министерства образования РФ, правительства города Москвы, Бедроса Киркорова, Академии танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург). Награждение победителей состоялось на концерте в рамках вручения Национальной премии в области исполнительского искусства Art-Premium People Awards в Государственном кремлёвском Дворце. В концертной программе выступили Виктория и Антон Макарские, Митя Фомин, группа «М-Бэнд».

Фото: ДШИ №7.