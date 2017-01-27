В Екатеринбурге новую улицу в Верх-Исетском районе назовут в честь уральского Героя России Леонида Валова

В Екатеринбурге новую улицу в Верх-Исетском районе назовут в честь Героя России, полковника милиции Леонида Валова, погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Северного Кавказа. Решение принято на заседании комиссии по городским наименованиям в мэрии города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
- 26 января 2017 года войдёт в историю. Городская комиссия приняла решение о присвоении новой улице в Верх-Исетском районе Екатеринбурга имени нашего земляка Леонида Валова. Многотысячный гарнизон свердловской полиции и ветераны органов внутренних дел с благодарностью восприняли это решение, многие планируют лично посетить место, которое увековечит память о Герое России, - рассказал официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.
Фото: мэрия Екатеринбурга
Справка "ОГ":
- Леонид Валов родился 30 апреля 1947 года в Свердловске, рос шестым ребёнком. Окончил профессионально-техническое училище, затем три года работал токарем-универсалом на Уральском электромеханическом заводе.
- В 1966 году призван на службу в Советскую армию, служил в танковых войсках в Грозном. В 1973 году получил приглашение на работу участковым инспектором в Ленинское РУВД Свердловска.
- В 1995 году Леонид Валов разработал и успешно провёл спецоперацию по задержанию банды Метелёва, орудовавшей на Урале.
- С 1995 года он неоднократно побывал в служебных командировках в Чечне.
- Леонид Валов погиб 15 декабря 1995 года на территории Северного Кавказа, возглавляя специальную группу, перед которой стояла задача первой пробиться к окружённым коллегам и доставить боеприпасы, а также медикаменты для 8 раненых.
- Указом Президента России от 21 июня 1996 года Леонид Валов посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации и награждён орденом Мужества.