В Екатеринбурге новую улицу в Верх-Исетском районе назовут в честь уральского Героя России Леонида Валова

В Екатеринбурге новую улицу в Верх-Исетском районе назовут в честь Героя России, полковника милиции Леонида Валова, погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Северного Кавказа. Решение принято на заседании комиссии по городским наименованиям в мэрии города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

- 26 января 2017 года войдёт в историю. Городская комиссия приняла решение о присвоении новой улице в Верх-Исетском районе Екатеринбурга имени нашего земляка Леонида Валова. Многотысячный гарнизон свердловской полиции и ветераны органов внутренних дел с благодарностью восприняли это решение, многие планируют лично посетить место, которое увековечит память о Герое России, - рассказал официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Справка "ОГ":