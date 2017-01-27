Владимир Путин: МиГ-35 значительно усилит российскую армию

В ходе видеоконференции, которая состоялась в минувший четверг, 26 января, Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35. По мнению главы государства, принятие машины на вооружение значительно усилит Российскую армию.

- Очень рассчитываю на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной - наши Военно-воздушные силы, Военно-космические силы, - отметил Владимир Путин. - Но этот самолёт имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина – МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры.

Отметим, все системы самолёта МиГ-35 - российской разработки и производства, включая инерциальную систему и нашлемную систему целеуказания, ранее в российской авиации не применявшуюся. По словам создателей, истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в том числе - в условиях высокой плотности ПВО. Высокие показатели, которые имеет самолёт, достигнуты благодаря использованию бортового комплекса обороны и новой оптико-локационной станции. У машины в разы снижена радиолокационная заметность, увеличилось число точек подвесного вооружения, что позволит использовать как текущие, так и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе лазерное оружие.

Самолёт запланирован в проекте государственной программы вооружения, его серийные поставки в войска начнутся с 2019 года.