Областная газета
Общество 27 января 2017, 11:26

Людмила Бабушкина добилась изменения маршрута автобуса из Талицы в Каменск-Уральский

По просьбам жителей сёл Яр и Бутка Талицкого городского округа председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина добилась изменения маршрута межмуниципального автобуса Талица — Каменск-Уральский.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в последнее время у этого межмуниципального автобуса не было остановки в Каменске-Уральском «Выставочный зал». Сельским жителям, нуждающимся в посещении онкологического диспансера, приходилось пешком проходить полтора километра от автовокзала до нужной остановки муниципального транспорта.

Людмила Бабушкина добилась, чтобы решение этого вопроса было включено в документ планирования регулярных перевозок, утверждённый постановлением правительства Свердловской области. Одновременно председатель регионального парламента по просьбе жителей Бутки обратила внимание региональных властей на необходимость сохранения местной автостанции.

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