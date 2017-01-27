Людмила Бабушкина добилась изменения маршрута автобуса из Талицы в Каменск-Уральский

По просьбам жителей сёл Яр и Бутка Талицкого городского округа председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина добилась изменения маршрута межмуниципального автобуса Талица — Каменск-Уральский.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в последнее время у этого межмуниципального автобуса не было остановки в Каменске-Уральском «Выставочный зал». Сельским жителям, нуждающимся в посещении онкологического диспансера, приходилось пешком проходить полтора километра от автовокзала до нужной остановки муниципального транспорта.

Людмила Бабушкина добилась, чтобы решение этого вопроса было включено в документ планирования регулярных перевозок, утверждённый постановлением правительства Свердловской области. Одновременно председатель регионального парламента по просьбе жителей Бутки обратила внимание региональных властей на необходимость сохранения местной автостанции.