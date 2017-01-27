В США руководители Госдепа ушли в отставку из-за прихода к власти Дональда Трампа

Руководители нескольких подразделений Госдепартамента США ушли в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Washington Post.

Вечером 25 января со своих постов уволились заместитель госсекретаря по вопросам административного управления Патрик Кеннеди и трое его ключевых подчинённых: помощник госсекретаря по административным вопросам Джойс Барр, помощник по консульским вопросам Мишель Бонд и посол Джентри Смит, курировавший работу с иностранными миссиями в США.

- По данным газеты, Патрик Кеннеди в конце января выходит на пенсию, остальные могут получить новые назначения. Случившееся расценивается изданием как "массовый исход старших сотрудников внешнеполитической службы, не желающих продолжать работать в эпоху Трампа". Это существенно осложнит работу нового госсекретаря, - сообщает ТАСС.

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер распространил сообщение для СМИ, в котором подтвердил, что ещё прежняя администрация Барака Обамы по согласованию с командой Трампа предложила подать в отставку всем политическим назначенцам.