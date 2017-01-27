Областная газета
Политика 27 января 2017, 12:23

Британский премьер-министр Тереза Мэй высказалась за реформирование ООН

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в США высказалась за перемены в работе Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом сообщают РИА Новости.

С таким заявлением Тереза Мэй выступила на съезде Республиканской партии США в Филадельфии.

— ООН нуждается в реформах, но она по-прежнему жизнеспособна, — сказала британский премьер-министр.

Напомним, Организация Объединённых Наций создана сразу после Второй мировой войны. США и Великобритания в те годы многое сделали для формирования сегодняшней структуры этой организации.

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