Британский премьер-министр Тереза Мэй высказалась за реформирование ООН

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в США высказалась за перемены в работе Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом сообщают РИА Новости.

С таким заявлением Тереза Мэй выступила на съезде Республиканской партии США в Филадельфии.

— ООН нуждается в реформах, но она по-прежнему жизнеспособна, — сказала британский премьер-министр.

Напомним, Организация Объединённых Наций создана сразу после Второй мировой войны. США и Великобритания в те годы многое сделали для формирования сегодняшней структуры этой организации.