Следователи возобновили расследование в отношении автодебошира Игоря Новосёлова

Прославившийся на всю страну дебошир Игорь Новосёлов добровольно явился в правоохранительные органы после того, как более полутора лет находился в розыске. Расследование уголовного дела в отношении 24-летнего екатеринбуржца возобновлено.

- Житель Екатеринбурга, который находился в розыске по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, самостоятельно явился к следователям, в связи с чем, расследование по уголовному делу возобновлено, - сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга. - Уголовное дело в отношении указанного фигуранта возбуждалось по статье "незаконное проникновение в жилище" по эпизоду, совершённому летом 2015 года. В настоящее время по уголовному делу с участием подозреваемого проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, и, в том числе, решается вопрос об избрании соответствующей меры пресечения.

Напомним, Игорь Новосёлов должен был явиться в суд 24 июня 2015 года, однако этого не произошло: молодой человек пропал и о его местонахождении не было известно ничего. Ранее Новосёлов провёл три месяца в колонии за нанесение побоев и угрозу убийством.

Новосёлов прославился на всю страну как герой ролика "Ты кому сигналишь, дядя": в сети интернет была опубликована запись видеорегистратора, на которой молодой человек, разъярённый тем, что его машине не уступили дорогу, сперва угрожает водителю убийством, а затем наносит повреждения автомобилю. Несмотря на условное наказание, назначенное судом, Новосёлов систематически нарушал режим - в уголовно-исполнительной инспекции не отмечался, по месту регистрации не проживал. Поскольку контроль за его поведением в таких условиях был невозможен, его отправили в колонию.