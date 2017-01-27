Областная газета
Экономика 27 января 2017, 13:13

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Российского фонда развития информационных технологий

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Российского фонда развития информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ, в задачи фонда входит содействие продвижению российского программного обеспечения (ПО) на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, фонд займётся организацией конструктивного диалога между производителями ПО и потенциальными заказчиками. Это необходимо для своевременного уточнения требований к характеристикам программного обеспечения и для организации его пилотного тестирования на отечественных предприятиях.

Напомним, идею создания такого фонда поддержал Президент России Владимир Путин на совещании по импортозамещению, состоявшемся 30 марта 2016 года.

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