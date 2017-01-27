Продуктовая корзина для россиян подорожала на 3,5%

Стоимость минимального набора продуктов питания в России за 2016 год выросла на 3,5% - до 3702 рублей. Дороже всего набор продуктов на Чукотке, а дешевле - в Курской области, подсчитали в Росстате.

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины для россиян. К слову, новый набор сейчас разрабатывает Минтруд РФ и представит в сентябре, отмечает "РГ".

В действующей же корзине на одного взрослого россиянина в месяц предусмотрено в среднем 10,5 кг хлеба и крупы, 4,8 кг мяса, 8,3 кг картофеля, 5 кг фруктов, 17 яиц и другие продукты, всего их в этом списке 33. Исходя из этого, Росстат проиндексировав потребительские цены, определил стоимость потребительской корзины.

В разных регионах страны стоимость этого набора отличается. Минимальная цена к началу этого года в среднем составляет 3702 руб., при этом в Курской области самая низкая - около 3 тысяч руб., а самая высокая цена в Чукотском автономном округе - 9204 рубля.

Фото: Алексей Кунилов