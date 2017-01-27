Семь творческих работников Среднего Урала будут получать ежемесячные выплаты из областного бюджета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников». Этот документ опубликован на интернет-портале Свердловской области.
Речь идёт о том, что с 1 января 2017 года семь творческих работников, внёсших большой вклад в развитие культуры и искусства Среднего Урала, будут ежемесячно получать из областного бюджета по 5 тыс. рублей.
В этот список вошли:
- писатель Владимир Блинов,
- балерина Маргарита Бруднова,
- хормейстер Валерий Буланов,
- композитор Леонид Гуревич,
- кинооператор Вячеслав Еврилов,
- кинооператор Всеволод Киреев,
- художник Светлана Наймушина.