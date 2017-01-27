Госдума России декриминализировала домашние побои

На состоявшемся в пятницу, 27 января, заседании Государственной думы РФ, депутаты в окончательном, третьем чтении приняли закон "О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации". Документ переводит побои в отношении близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения - в случае если проступок совершён впервые и не имел последствий для здоровья потерпевшего.

Побоями отныне признаются действия, причинившие потерпевшему физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Повторное совершение подобного деяния по-прежнему будет являться уголовно наказуемым.

Принятый в окончательном чтении закон восстанавливает баланс ответственности за преступления и правонарушения различной тяжести и возвращает логику, по которой за один и тот же проступок следует одинаковая ответственность для всех, считают авторы законопроекта.

Отметим, решение о декриминализации домашних побоев назрело у депутатов после того, как летом прошлого года побои, нанесённые чужим людям, также были отнесены к административным правонарушениям. При этом уголовная ответственность за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась, что стало причиной споров в обществе: почему ударить постороннего человека - правонарушение, а родственника - преступление.

Между тем, по данным социологических исследований, на которые опирались депутаты, лишь каждый третий россиянин считает побои в семье абсолютно недопустимыми: более 59% россиян высказываются за то, что государство не должно жёстко регулировать незначительные домашние конфликты.