Областная газета
Общество 27 января 2017, 14:42

В Екатеринбурге остановку "Декабристов" переименуют в "Академию при Президенте России"

В Екатеринбурге остановку общественного транспорта "Декабристов" на перекрёстке улиц 8 Марта и Декабристов переименуют в честь расположенного рядом Уральского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФОб этом сообщили в пресс-службе вуза

Вчера, 26 января, в мэрии Екатеринбурга принято решение о переименовании остановки общественного транспорта в "Академию при Президенте России". 

- Летом 2016 года стартовала акция по сбору подписей в поддержку переименования остановки в связи с важной ролью вуза в подготовке кадров и значимостью для социально-культурного развития Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе Уральского института управления. 

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Остановка транспорта "Академия при Президенте России". Фото: Уральский институт управления

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