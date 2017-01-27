В Екатеринбурге остановку "Декабристов" переименуют в "Академию при Президенте России"

В Екатеринбурге остановку общественного транспорта "Декабристов" на перекрёстке улиц 8 Марта и Декабристов переименуют в честь расположенного рядом Уральского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Вчера, 26 января, в мэрии Екатеринбурга принято решение о переименовании остановки общественного транспорта в "Академию при Президенте России".

- Летом 2016 года стартовала акция по сбору подписей в поддержку переименования остановки в связи с важной ролью вуза в подготовке кадров и значимостью для социально-культурного развития Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе Уральского института управления.

Остановка транспорта "Академия при Президенте России". Фото: Уральский институт управления