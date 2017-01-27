В Екатеринбургском зоопарке впервые поселились древесные дикобразы

В Екатеринбургский зоопарк из Чехии впервые привезли иглошерстов, или, как их ещё называют из-за способности лазать по деревьям, древесных дикобразов. Новых обитателей зовут Урси и Урсула в честь названия вида на чешском языке (Urzon kanadsk), сообщили в пресс-службе учреждения.

Из-за длинной шерсти животные внешне выглядят мягкими, однако их тело усеяно 30 тысячами игл, которые непрочно держатся и приносят дискомфорт хищникам при нападении. Иглошерсты обитают в Северной Америке, питаются растительностью, корнеплодами, фруктами, корой с деревьев.

- До встречи в Екатеринбургском зоопарке дикобразы не были знакомы друг с другом. Самка немного испугалась и ударила самца хвостом. Это является стандартным способом атаки у иглошерстов. Затем животные привыкли к друг другу и вели себя спокойно. В зоопарке их кормят осиновыми вениками, овощами, фруктами и зерном, а также дают соль - их любимое лакомство, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Посмотреть на древесного дикобраза можно в павильоне «Экзотеррариум» на втором этаже, для животных подготоволен вольер с постоянным доступом на улицу.

Фото: Екатеринбургский зоопарк