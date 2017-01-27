В «ОГ» наградили победителей фотоконкурса с питомцами «Один в один»

Вчера в редакции «Областной газеты» состоялось награждение победителей конкурса на самые похожие пары питомцев и хозяев, который проводился совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник».

Организаторы и победители конкурса «Один в один» (слева направо): Ольга Кошкина, Ирина Уткина, Снежана Гуркина, Маруся Томилова, Зоя Томилова. Фото: Павел Ворожцов

Напомним, с октября на конкурс пришла почти сотня снимков со всей области. После каникул жюри выбрало три самые яркие работы, а победители были приглашены в редакцию газеты.

Победительница конкурса - пятиклассница школы № 2 Сухого Лога Маруся Томилова, приславшая на конкурс фотографию с котёнком Умкой, приехала на награждение вместе с бабушкой Зоей Порфирьевной. Именно бабушка увидела объявление о конкурсе в «ОГ» и предложила внучке отправить фотографию. В конце прошлого года Маруся победила в фотоконкурсе, который проводила сухоложская газета «Знамя победы», а вот областной конкурс выигрывает впервые.

— Кроме фотографии, у меня ещё много увлечений: фортепиано, хореография, английский, — рассказала Маруся. - А ещё хочу записаться на бальные танцы.

Победители конкурса «Один в один»: Ирина Уткина и Маруся Томилова. Фото: Павел Ворожцов

Девочка призналась, что четыре месяца назад записалась ещё и в кружок журналистики, так что после награждения для Маруси организовали индивидуальную экскурсию по редакции «Областной газеты». Как знать — может быть, в Сухом Логе растёт наша будущая коллега: активности и любознательности девочке не занимать.

Рабочим процессом в «ОГ» Маруся вдохновилась так, что изъявила желание что-нибудь написать для полосы «Наши питомцы». Фото: Павел Ворожцов

Второклассница Артинского лицея Ульяна Парфёнова приехать на награждение не смогла — диплом «ОГ» и приз будет отправлен ей по почте.

Третье место заняла жительница Верхней Пышмы Ирина Уткина. В подписи к фото она рассказала, что её собачке Нюре 17,5 лет — больше века в переводе на человеческий возраст!

— Нюра — воплощение моей детской мечты, — поделилась Ирина. - В школе я мечтала о собаке, даже приносила домой дворняжку. Уже во взрослом возрасте завела афганскую борзую, но очень хотелось собачку, которую можно было бы брать на руки. Перед тем как отдать дочку в первый класс, мы поехали в профилакторий. Во время прогулки увидела у хозяйки дома по соседству с профилакторием собачку и поняла, что искала именно такую. Оказалось, у собачки как раз появилось пять щенков. Мы выбрали одного из них и вернулись домой уже с питомицей. Я запомнила даже дату её рождения — 24 июня 1999 года. Сейчас Нюра, несмотря на преклонный возраст, сопровождает меня и на прогулках в лесу, и во время занятий скандинавской ходьбой. А фото для конкурса сделали в нашей газете «Красное знамя» и подарили мне.

Сертификаты на покупку зоотоваров хозяевам вручила территориальный менеджер сети магазинов «Заповедник» Снежана Гуркина:

— Видно, что со своими питомцами вы похожи не только внешне, но и по характеру. И что с хозяевами им очень повезло.

В магазин обе победительницы отправились сразу же: Маруся решила купить Умке корма и наполнитель, а Ирина — удобную лежанку для Нюры.