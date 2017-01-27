Областная газета
Общество 27 января 2017, 15:55

В Екатеринбурге фаст-фуды вытесняют кафе с рынка общепита

Сеть общественного питания в Екатеринбурге пополнили 49 предприятий, а наибольшую популярность у посетителей набирает быстрое питание, поделились наблюдением в комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга.

- Сфера общественного питания развивается динамично, - сообщила председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева.

Так, за 2016 год, прирост предприятий общественного питания составил 49 объектов. В городе в настоящее время насчитывается 163 ресторана, 219 баров, 430 кафе, 114 кофеен, 582 столовые, 181 закусочная, 213 предприятий быстрого обслуживания, 6 чайных и 332 предприятия - таких как буфеты, пекарни и прочие закусочные.

Основная тенденция в общепите в настоящее время — закрываются предприятия типа кафе и на их месте открываются фаст-фуды.

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