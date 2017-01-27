Организаторы действовавшей на Урале наркодилерской сети отправлены в колонию на длительные сроки

Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга признаны виновными в организации преступного сообщества с целью преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков двое граждан. По информации пресс-службы УФСБ по Свердловской области, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10,6 и 8,6 лет в колонии строгого режима.

Остальные участники группы также признаны виновными и также отправятся в колонии.

- В ходе оперативно-следственных мероприятий были проведены задержания и обыски по местам фактического проживания организаторов и других членов ОПС, - говорится в сообщении УФСБ по Свердловской области. - Изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оформленных на третьих лиц, оргтехника и аппараты мобильной связи, денежные средства на сумму около 1 млн рублей и 6 дорогостоящих автомобилей. Позднее в тайниках обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, приспособления для бесшумной стрельбы, боеприпасы, наркотические вещества, ингредиенты и химическая лаборатория для производства наркотиков. Также задержан поставщик, снабжавший группировку кокаином.

Всего было задержано 12 членов преступного сообщества, в возрасте от 20 до 40 лет.

Фото: УФСБ по Свердловской области