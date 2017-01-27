Екатеринбургские отели и кафе готовятся к наплыву футбольных фанатов

Сфера гостеприимства города в этом году будет развиваться в русле подготовки к чемпионату мира по футболу-2018, отметили в администрации города.

Так, пополнилась сфера услуг, которой пользуются горожане и гости столицы Урала. За прошлый год прирост составил 170 предприятий, самое большее из них количество — парикмахерские услуги, ателье, ремонт бытовой техники, сообщил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

На территории города есть 116 мест размещения, таких как отели, частные гостиницы и прочие. Согласно требованиям по подготовке к мундиалю, до 1 января 82 % из них, то есть 95 мест размещения, прошли процедуру присвоения категорий. Появились 3 новых отеля: на ул. Вайнера отель «Арбат», на ул. Хохрякова «Tenet» и на ул. Академической «Тесса». В 2017 году ожидается что на ул. Гаринской, 3 начнёт функционировать ещё один новый отель.

По информации специалистов потребительского рынка, загрузка отелей в 2016-м составила 56 % (62 % в 2015-м). Это хороший уровень и для европейских городов. Мест в номерном фонде должно хватить всем спортсменам и футбольным болельщикам, которые решат посетить столицу Урала в 2018-м. В некоторых гостиницах бронирование мест уже началось.

О привлекательности Екатеринбурга для гостей из разных городов и стран говорит и проведение выставочных мероприятий, таких как Иннопром. В 2016-м на территории мегаполиса провели 180 ярмарок, на которые, в частности, приезжали представители Крыма.

К 2018 году город должен выполнить требования оргкомитета ФИФА, в том числе обеспечить защиту брендов, разместить информационные стенды, организовать качественную зону вокруг Центрального стадиона. Ожидается, что в Екатеринбурге в июне 2018 года команды сыграют 4 отборочных матча.