Областная газета
Общество 27 января 2017, 16:23

Психолог Павел Волженков: "В новом законе о декриминализации побоев в семье содержится правильный принцип усиления наказания за систематические правонарушения"

Психолог из Москвы Павел Волженков в комментарии для "ОГ" подчеркнул, что в принятом сегодня Госдумой федеральном законе о декриминализации побоев в семье содержится правильный принцип усиления наказания за систематические правонарушения.

– Правильно то, что за случайный удар в разгар ссоры супруга или супругу стоит только предупредить о возможной ответственности. Иное дело, если для мужчины бить жену — в порядке вещей или если для женщины бить мужа — в порядке вещей. В этом случае, однозначно, нужно увеличивать наказание. И очень хорошо то, что именно такой принцип и заложен в новом законе. Также важно, чтобы сохранялся принцип равенства полов, – отметил Павел Волженков.

Кроме того, с его точки зрения, государство может предложить супругам приходить на занятия, на которых они могут совместно со специалистом обдумывать, как разговаривать цивилизованно. Важно уважение супругов друг к другу. Желательно своевременно оказать психологическую помощь такой семье, помочь наладить конструктивный диалог между мужем и женой.

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