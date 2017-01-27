Свердловский облсуд не стал освобождать блогера Соколовского из СИЗО

В пятницу, 27 января, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на продление ареста блогера Руслана Соколовского, обвиняемого по статьям 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 148 УК РФ («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний»). Согласно решению облсуда, жалоба оставлена без удовлетворения.

Таким образом, Руслан Соколовский пробудет под стражей минимум до 22 февраля - такое решение ранее вынес Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Отметим, Соколовский, известный более как "ловец покемонов", находился под домашним арестом, однако нарушил режим, в связи с чем и был помещён под стражу в СИЗО - решением Кировского суда Екатеринбурга. Основанием для ужесточения меры пресечения послужил факт встречи пребывавшего под домашним арестом блогера со свидетелями по его уголовному делу.

Основанием для уголовного преследования Соколовского стала "охота на покемонов" в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Молодой человек не только записал процесс увлекательной игры, но и сопроводил выложенную в Интернет запись комментариями оскорбительного для людей верующих характера.